Lecco celebra Stoppani col debutto di GeoCult

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 aprile 2024), il primo Festival nazionale delle Geoscienze. A, città natale di Antonio, il “padre“ della geologia moderna di cui ricorre il 200esimo anniversario della nascita, avvenuta appunto ail 15 agosto 1824.si svolgerà dal 3 al 12 maggio alla Piccola, ribattezzata piazzale Riccardo Cassin, dove sono in corso i lavori per farne il 15esimo rione didedicato alla cultura. In programma escursioni, mostre, concerti, convegni, laboratori didattici, conferenze, aperitivi scientifici, dj set, reading teatrali, incontri con divulgatori come Luca Mercalli e appuntamenti con alpinisti, soci Cai, volontari del Soccorso Alpino e della Guardia costiera ausiliaria. "Sulle orme di Antoniovuole portare a ...