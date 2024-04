Leao | «Roma e Inter | due partite importanti per la stagione»

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Rafaelvento in conferenza stampa alla vigilia della sfida di ritorno di Europa League contro il Milan, ha parlato anche del prossimo impegno in campionato contro l’, decisivo per la vittoria finale dello scudetto.– Rafaelnon pensa solo alla sfida di ritorno di Europa League domani contro la: «Tutti noi, anche io, non abbiamo fatto bene all’andata e abbiamo perso. Ma abbiamo ritrovato fiducia contro il Sassuolo perché non ci siamo arresi. Dopo la partita abbiamo parlato: ora avremo duemoltoper questa. Sono rimasto deluso dopo la partita di andata, perché potevo fare di più, non perché non ci ho provato. Le critiche? Al Milan ci stanno. Se ...

Roma-Milan in Europa League: dove vederla anche in chiaro, orario e probabili formazioni - La Roma si prepara per scendere in campo contro il Milan per i quarti di finale di Europa League. I giallorossi sono forti del vantaggio dell'andata, in cui hanno vinto 1-0 grazie alla rete ...ilgazzettino

Roma-Milan, Pioli va all'attacco: «All'andata sarebbe stato giusto il pareggio. Ora possiamo ribaltarla» - Per Stefano Pioli rischia di essere l’ultima spiaggia. Per restare aggrappato alla panchina del Milan anche la prossima stagione deve andare avanti in Europa League. Ma all’Olimpico ...ilmessaggero

Roma-Milan, Leao suona la carica: “Voglio essere il leader” - Vigilia del match di ritorno dei quarti di finale di Europa tra Roma e Milan. Rafael Leao ha parlato così nella conferenza di presentazione. Il grande giorno è alle porte. Nella serata di domani Roma ...spaziomilan