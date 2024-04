Le tre leve su cui agire per creare l'Europa di domani. Polillo legge Draghi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Nei tempi eroici dei primi del ‘900, lo slogan gridato in mille piazze e declinato in mille lingue era: “La verità è rivoluzionaria”. Tra i tanti fautori Lenin, anche se fu Lev Trockij a battezzare con quel nome il quotidiano – la Pravda (verità) – che divenne prima l’organo del Partito comunista dell’Unione sovietica, quindi quello dello stesso partito della Federazione Russa, quando la vecchia Unione si dissolse. Allora, come oggi, il futuro batteva alle porte. I vecchi imperi centrali si erano gettati in una guerra – quella del 1915-18 – che avrebbe determinato la loro fine e dato inizio a quel “secolo breve” segnato dalla tragica presenza dei Quattro cavalieri dell’Apocalisse. Quasi trent’anni in cui i diversi popoli europei si massacrarono in una guerra fratricida. Vengono in mente questi trascorsi storici nell’ascoltare l’ultimo discorso di Mariodurante ...