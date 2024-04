Le teorie infondate sui vaccini Covid e autismo di Pierre Kory sono frutto di vecchie bufale

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Circolano su Facebook alcuni post in merito a un collegamento “inedito” tra. Se sapevamo già che non sussiste alcun legame in merito alle vaccinazioni precedenti, qui lo “scoop” – secondo i No vax – starebbe nel fatto che a causare i disturbi dello spettro autistico sarebbero icontro il nuovo Coronavirus. Vediamo da dove proviene questa narrazione e perché non ha alcun fondamento. Per chi ha fretta: La condivisione in oggetto sembra presentare prove di un collegamento tra i(compresi quelli) e un incremento dei casi dinei bambini. Anche stavolta non vengono presentate fonti che dimostrino un collegamento tra. La letteratura scientifica continua a smentire le narrazioni No ...