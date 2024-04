Le sedute ai pesi | i post pro Shoah | gli urrà per gli stupri al rave | chi è l’italiano filo Hamas arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Milano, 17 aprile 2024 – Si è lanciato nell’esaltazione degli attacchi didel 7 ottobre, schierandosi dalla parte dei miliziani islamisti e dichiarandosi pronto a imitarli. Non solo. Il ventinovenne italiano di origini egizianecon l’accusa, fra le altre, di aver inneggiato allain rete, oltre a pubblicare messaggi che inneggiavano a martirio e jihad,ava fotografie dei suoi allenamenti in palestra e faceva ricerche sui voli in partenza verso il Medio Oriente, in particolare le zone attualmente calde sul fronte bellico. Comportamenti che hanno acceso i radar degli investigatori della Digos milanese e della direzione centrale della polizia di prevenzione, impegnati nel monitoraggio degli ambienti ideologicamente vicini a posizioni radicali quando non apertamente ...