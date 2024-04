Le ruba 8mila euro con la scusa dei soldi da cambiare | Era ben vestito | con un accento strano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Prima il raggiro, con ladeida, poi l'aggressione alle spalle e la rapina violenta, in pieno giorno tra l'ufficio della ditta e la sua abitazione situata nel centro di Iseo, comune sulla riva meridionale dell'omonimo lago, in provincia di Brescia. È quanto accaduto alla...

È Torna to a casa dopo 50 anni un quadro del 17esimo secolo, rubato nel 1974 e oggi ritrovato dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio culturale di Monza . I militari hanno denunciato un uomo ... (fanpage)

Ancora la truffa dell'extra prelievo: "Per la conferma di un extra prelievo tanto ingente, che espone i clienti a rischi considerevoli in casi di frode, è assurdo che ci si affidi a un semplice ... (fanpage)

I carabinieri della Stazione di Agrate Brianza hanno arrestato due egiziani 24enni, incensurati e in regola con il permesso di soggiorno, ritenuti responsabili del furto di numerose confezioni di ... (ilgiorno)

rubati due trattori nel giro di pochi giorni - Dopo un periodo di cosiddetta calma apparente, la banda dei mezzi agricoli torna a colpire anche nel territorio della Bassa Romagna. L’ultimo raid risale alla notte tra giovedì e venerdì scorso, quand ...ilrestodelcarlino

Sassari: ruba 8mila euro di gioielli d'oro. Condannata - Avrebbe rubato a Sassari gioielli d’oro per il valore di 8mila euro. Con quest’accusa è finita a processo una 32enne non italiana che, nei giorni scorsi nel tribunale del capoluogo turritano, è stata ...unionesarda

Annalisa in concerto, Emma ospite a sorpresa sul palco: il duetto sulle note di Apnea - Un caloroso boato degli 8mila fan presenti ha salutato l’ingresso di Emma, a sorpresa sul palco del Nelson Mandela Forum con Annalisa. Le due artiste hanno cantato insieme ...ilgazzettino