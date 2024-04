Le previsioni meteo per la giornata di giovedì 18 aprile

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Roma Nuvolosità in transito nel corso dellama con tempo per lo più asciutto. Peggiora in serata e nottata con l’arrivo di piogge e acquazzoni sparsi. Temperature comprese tra +7°C e +18°C. Lazio Nuvolosità in transito al mattino su tutta la regione ma con tempo asciutto. Fenomeni sparsi possibili al pomeriggio sui settori interni. Peggiora in serata e nottata con precipitazioni localmente anche a carattere di temporale e neve fino a 1000-1200 metri sui rilievi. NAZIONALE AL NORD Cieli coperti al mattino con deboli precipitazioni tra Romagna e Veneto. Al pomeriggio instabilità in aumento con precipitazioni sparse, nevose dai 1100-1300 metri di quota. In serata residue precipitazioni attese sull’Emilia Romagna, con neve fin verso i 1000 metri. Ampie schiarite nelle ore notturne. AL CENTRO Al mattino cieli coperti specie sui versanti Tirrenici. Al pomeriggio ...