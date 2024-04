Le piste dell’aeroporto di Dubai sommerse dall’acqua | «Sono le piogge più abbondanti degli ultimi 75 anni» – Il video

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’aeroporto internazionale diè sott’acqua. L’hub aereo, uno dei più trafficati al mondo, ha pubblicato un post su X in cui si consiglia «non raggiungere lo scalo se non assolutamente necessario» e informa che i voli «subiscono ritardi o deviazioni». A mandare in tilt l’aeroportole fortitorrenziali che nelle scorse ore hanno causato vaste inondazioni non solo negli Emirati Arabi Uniti, ma anche in altri Paesi del Golfo. Le immagini pubblicate sui social mostrano ledi decollo e atterraggiotrasformate in veri e propri corsi d’acqua. Una situazione che ha costretto lo scalo diha deviare decine di voli. «Stiamo lavorando 24 ore su 24 per rispondere all’emergenza», fanno sapere dall’aeroporto Dxb. Tra lunedì 15 e martedì 16 aprile sugli ...

Alluvione nel deserto: fiumi sulle piste dell'aeroporto di Dubai - Alluvione e caos all'aeroporto internazionale di Dubai (Dxb), hub aereo più trafficato del mondo per passeggeri internazionali, che in un post su X consiglia di «non raggiungere lo scalo se non assolu ...informazione

Dubai, alluvione nel deserto: allagato anche l'aeroporto. Fiumi d'acqua in tutto il Paese, 18 morti in Oman - Una pioggia torrenziale ha allagato a Dubai strade, case e centri commerciali e ha interrotto le operazioni all'aeroporto internazionale, mentre il maltempo si è ora abbattuto ...ilmessaggero

Alluvione nel deserto, fiumi d'acqua nell'aeroporto di Dubai - L'aeroporto internazionale di Dubai (Dxb), hub aereo più trafficato del mondo per passeggeri internazionali, in un post su X consiglia di "non raggiungere lo scalo se non assoluamente necessario: i vo ...ansa