Le pagelle Pajola e Dunston monumentali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Cordinier 5,5 (in 7’ 1/2 da due, 0/2 da tre, un rimbalzo, 2 perse, un assist). Si vede che è ancora indietro dal punto di vista della condizione fisica. Lundberg 8 (in 31’ 3/6 da due, 2/5 da tre, 0/2 ai liberi, 7 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, 7 assist). E’ tornato il giocatore della prima parte della stagione, quando con le sue magie vinceva le partite nei minuti finali. Belinelli 7,5 (in 19’ 1/1 da due, 3/7 da tre, 2 rimbalzi, una persa, una recuperata). Il voto può sembrare generoso, ma bisognerebbe chiedersi cosa avrebbe potuto fare se gli arbitri non avessero consentito una marcatura oltre il limite su di lui.7,5 (in 17’ 1/1 da tre, 2 rimbalzi, 2 perse, 3 rimbalzi). Un gladiatore vero, probabilmente il miglior difensore di tutta la partita. Shengelia 7 (in 22’ 4/12 da due, 1/2 da tre, 2/4 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, 3 assist). ...