(Di mercoledì 17 aprile 2024) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – Sviluppo e mobilità sostenibile, economia circolare, transizione energetica, finanza green. Il percorso delle politiche didell?immediato futuro si arricchisce di nuovi progetti e di prospettive innovative. Temi al centro del nuovo appuntamento ?Le? di Adnkronos Q&A, tenutosi il 16 aprile al Palazzo dell?Informazione a Roma. Il tema, introdotto da un?intervista al ministro dell?Ambiente eSicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, viene analizzato nei suoi molteplici aspetti legati in particolare alle politiche per l?ambiente, ai mutamenti climatici, alla green economy, alla tutela del territorio, alla mobilità sostenibile. Una sfida, quest?ultima, di significativo impatto anche dal punto di vista ...

“Fortunatamente l’aria, verso il realismo, è già cambiata negli ultimi mesi anche in Commissione UE. Lo abbiamo visto sulle case e sugli imballaggi”. Così il ministro dell’Ambiente e della ... (secoloditalia)

Le nuove strade della sostenibilità, focus con istituzioni, imprese e associazioni - Sviluppo e mobilità sostenibile, economia circolare, transizione energetica, finanza green. Il percorso delle politiche di sostenibilità dell’immediato futuro si arricchisce di nuovi progetti e di pro ...adnkronos

ViteSicure vince il premio dell’Insurance Communication Grand Prix per i social media con la partnership di Ikigai - ViteSicure, l’insurtech italiana specializzata nell’assicurazione vita, vince il premio della categoria “Comunicazione Social Media” alla seconda ...engage

La storia della famiglia che ricopre le svastiche per strada con fiori e cuori - Una famiglia californiana ha trasformato i graffiti nazisti che ricoprivano la via del loro quartiere in un tripudio di disegni e messaggi d'incoraggiamento ...fanpage