(Di mercoledì 17 aprile 2024) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - Sviluppo e mobilità sostenibile, economia circolare, transizione energetica, finanza green. Il percorso delle politiche didell'immediato futuro si arricchisce di nuovi progetti e di prospettive innovative. Temi al centro del nuovo appuntamento “Le” di Adnkronos Q&A, tenutosi il 16 aprile al Palazzo dell'Informazione a Roma. Il tema, introdotto da un'intervista al ministro dell'Ambiente eSicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, viene analizzato nei suoi molteplici aspetti legati in particolare alle politiche per l'ambiente, ai mutamenti climatici, alla green economy, alla tutela del territorio, alla mobilità sostenibile. Una sfida, quest'ultima, di significativo impatto anche dal punto di vista ...

Accelerazione improvvisa e nuovo allenatore: c’è la data - A nulla è valsa la vittoria per 3-2 a Parigi della gara d’andata per il Barcellona, che ieri sera in casa ha vanificato tutto perdendo con un netto 1-4 sotto i colpi del PSG. L’espulsione di Araujo ...calciomercato

Le mine di Salvini sulla strada di Draghi: dai ministri leghisti nominati senza confronto alla partita per il Quirinale - "Controvento", in uscita il 30 aprile, svela i retroscena del rapporto del leader del Carroccio con l'ex presidente. E il segretario della ...huffingtonpost

Le nuove strade della sostenibilità, focus con istituzioni, imprese e associazioni - Sviluppo e mobilità sostenibile, economia circolare, transizione energetica, finanza green. Il percorso delle politiche di sostenibilità dell’immediato futuro si arricchisce di nuovi progetti e di pro ...adnkronos