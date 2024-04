Le nuove strade della sostenibilità | evento Adnkronos al Palazzo dell’Informazione

Nuovo CdA Castore: "La società cresce, aumentate le risorse sulle manutenzioni" - Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha fatto visita ai lavoratori ed al nuovo management di Castore presso la sede ... la manutenzione delle strade e delle scuole". “Al management ed ai lavoratori - ha ...reggiotv

Medio Oriente, Mattarella “Drammatico rischio che conflitto si allarghi” - SOFIA (BULGARIA) (ITALPRESS) – “Il rischio che si allarghi il conflitto” in Medio Oriente “è drammaticamente presente: va fatto ogni sforzo, come si sta facendo, perchè si trovi una strada per giunger ...lanuovasardegna

Furti di veicoli, in 10 anni ne sono spariti nel nulla quasi 1 milione - Continuano a crescere i furti di auto, moto e altri veicoli. Il 2023 ha registrato una nuova crescita in Italia: +7%. Dal 2013 ad oggi sono stati rubati 1 milione e 550mila veicoli: solo 609mila sono ...adnkronos