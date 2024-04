Le mille rinascite di Gianluca Grignani | il suo “Residui di Rock’n Roll Tour” arriva a Roma

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 17 aprile 2024)è in viaggio e giovedì sbarca nella Capitale con il suo “di2024” all’Orion Live Club. Unpartito col botto: l’esordio il 22 marzo a Novara col video del “problema tecnico” diventato virale sui social pare avergli portato fortuna. Lui stesso commenta: “Questa cosa è strana. Non posso andare avanti così, io sono costretto a fermarmi. Vi lascio, non sono nelle condizioni, basta. Va bene ragazzi, vi saluto, ciao”. In realtà, come non si vede nel video,ha poi deciso di tornare sul palco e finire le ultime canzoni della sua scaletta cantando a cappella. Risultato: boom su spotify e youtube e di prevendite. Grande è l’appeal di un personaggio che si concede a tutto tondo con la sua umanità e ...