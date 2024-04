Le maschere di Biden e Meloni: manifestazione davanti a World Bank - Milano, 17 apr. (askanews) - Indossano le maschere con i volti dei leader del G7 e sventolano banconote false. Manifestazione fuori dalla sede della Banca Mondiale a Washington per chiedere ...libero

M.O. in fiamme. Israele: la risposta all'Iran non metterà a rischio i paesi Arabi - L’Iran si prepara alla controffensiva israeliana: non allarghiamo la guerra, ma colpiremo chi ci attacca. Risponderemo ancora più forte a ogni aggressione di Israele ...msn

Covid, chiesto 1 anno e 4 mesi per Domenico Arcuri nell'indagine sulla fornitura di mascherine - in "concorso tra loro" avrebbero sfruttato relazioni personali e occulte con Arcuri ottenendo che quest'ultimo assicurasse ai partner dell'imprenditore Benotti un'esclusiva in via di fatto ...ansa