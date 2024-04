Le Iene sottopongono Gianmaria Antinolfi ad una “prova di fedeltà” a sua insaputa e il suo comportamento scatena le critiche del web

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ieri sera, nel corso di una nuova puntata de Le, una coppia che si è conosciuta e innamorata in una delle passate edizioni del Grande Fratello Vip è stata protagonista di un servizio di Alessandro Onnis. L’inviato del programma di Davide Parenti ha messo allatre ragazzi fidanzati con alcune “honey trapper”, ovvero ragazze esca. Tre modelle che dovevanorci con gli uomini in questione per capire chi sarebbe riuscito a resistere alle avances delle belle tentatrici. Fra le coppie sottoposte allade Leanche Federica Calemme e. A tentare l’imprenditore campano Elena Morali, anche lei volto conosciuto al pubblico appassionato dei reality show. La ricordiamo infatti in una delle prime edizioni de La ...