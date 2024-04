Le coppie | presa in giro delle vacanze intelligenti di Repubblica

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) LELa 7 D ore 23.30 Con Alberto Sordi, Monica Vitti e Enzo Jannacci. Regia di Alberto Sordi, Mario Monicelli e Vittorio De Sica. Produzione Italia 1970. Durata: 1 ora e 51 minutiLA TRAMA Tre storie di commedia all'italiana ai tempi in cui la commedia all'italiana sembrava lontana dal tramonto. Un operaio e la moglie vanno in vacanza in posti frequentati da ricchi e snob. Due amanti stanno per uscire di casa, ma non possono: fuori c'è un leone.Nel terzo sketch (dove il lombardissimo Jannacci fa un credibile sardo) una moglie si prostituisce per pagare le rate del frigorifero.PERCHE' VEDERLO Perché il divertimento fila senza intoppi per quasi due ore.L'episodio più azzeccato è quello dei coniugi burini, unainirresistibile della moda...