LE “COLPE” DI AMADEUS PER FRATELLI D’ITALIA? BENIGNI | MATTARELLA E GLI AGRICOLTORI

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Chi segue la politica si è reso conto che (quasi) ogni volta che il Presidentedice qualcosa,e Lega dicono l’esatto opposto. Una vera “guerra” che esiste anche in Rai, essendo controllata dal Governo. Tra le “vittime” illustri c’èche infatti ha preso armi e bagagli e se n’è andato via a Discovery. Si parla da Renato Franco che sul Corriere della Sera ha indicato degli episodi specifici, “come la richiesta ad, da parte dei dirigenti meloniani, di incontrare a pranzo Pino Insegno e di ospitare a Sanremo Povia e Hoara Borselli”. Episodi che i diretti interessati non hanno smentito per poi passare a episodi gravi. Ci pensa Dagospia che in più occasioni ha svelato per prima dei fatti che sembravano surreali e invece era tutto verissimo. Torniamo indietro di ...