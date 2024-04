Le 14 migliori Tintilia del Molise scelte dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La tintilla è un antico vitigno a bacca nera che ha rischiato di scomparire, prima di ritrovare la sua giusta collocazione e considerazione nel ricco panorama ampelografico italiano, grazie ad alcuni produttori che negli anni '90 del secolo scorso decisero di investire sul vitigno e sul vino che si ottiene. La, prodotta anche nelle versioni Riserva e Rosé. è DOC dal 2011. Le origini della viticoltura insono antichissime, si devono far risalire ai Sanniti, prima ancora che i Romani ne estendessero la coltivazione in un territorio più ampio. Molto probabilmente laè stata introdotta innella seconda metà del Settecento, durante la dominazione spagnola dei Borboni. Anche il suo nome deriverebbe dalla parola tinto, che in spagnolo significa. Il vitigno ha trovato in ...