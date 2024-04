Lazio | Fabiani | 'Zaccagni ci teneva tantissimo a rimanere alla Lazio Qui vogliamo solo gente così'

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Angeloannuncia in radio il rinnovo di Mattiacon la. Il direttore sportivo biancoceleste è intervenuto questa mattina...

Prima la gioia per la vittoria contro la Salernitana, poi la delusione per le parole di Luis Alberto . Il calciatore biancoceleste ha annunciato l’addio al termine della stagione. “Non passerà ... (calcioweb.eu)

Fabiani studia un doppio colpo per la Lazio in estate. Il direttore sportivo biancoceleste, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport,... (calciomercato)

Juventus, il ds della Lazio su Zaccagni: 'Non andiamo dietro a chiacchiere' - Nelle ultime settimane si era parlato dell'interessamento della Juventus per Mattia Zaccagni. Sono arrivate novità in merito al rinnovo di contratto.ilbianconero

Lazio-Zaccagni, rinnovo a un passo! Fabiani: "Accordo trovato". Il punto | OneFootball - A questi, poi, poteva aggiungersi anche Mattia Zaccagni. L’ex giocatore del Verona era dato da settimane in orbita Juventus, uno scenario che avrebbe potuto riprendere quota ora che a Torino devono ...onefootball

Fabiani: "Felipe non sarebbe mai andato in una squadra italiana, è stato un signore. Vi dico la verità su Guendouzi e Tudor" - Questa mattina il direttore sportivo Angelo Fabiani ha rilasciato una lunga intervista a Radiosei. Di seguito tutte le sue ...laziopress