Lazio | Fabiani | “Con Zaccagni stretta di mano | fatto di tutto per trattenere Felipe Anderson”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) “Conc’è stata unadi, abbiamo lavorato fino a tarda notte con il presidente Lotito. Devo dire una cosa a favore di questo ragazzo: ci teneva tantissimo a rimanere alla. Noi vogliamo gente così mentalizzata, che vuole dareper questa società”. Così Angelo, ds della, intervenuto ai microfoni di Radiosei, parla di Mattia, esterno biancoceleste che rinnoverà il suo contratto con la società. Poi, sull’addio di, sottolinea che “abbiamodiper trattenerlo, ma quando ci si trova di fronte a scelte di famiglia non c’è niente da fare. Lui è andato al Palmeiras e ci ha rimesso dei soldi rispetto a quanto gli ...

