Lautaro Martinez incrocia Giroud | chi si gira di più? I numeri parlano!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 aprile 2024)e Oliversono pronti a sfidarsi di nuovo in Milan-Inter: chi si è ‘to’ e inciso diper le rispettive squadre finora?. RICORDI – Nella settimana che conduce a Milan-Inter è difficile non rievocare tutti i ricordi legati ai tanti derby ‘della Madonnina’, anche quellidolorosi per i nerazzurri. Come nel caso della stagione 2021/2022, quando al ritorno la squadra di Simone Inzaghi venne rimontata dai rossoneri, che corsero così verso lo scudetto. La disfatta interista arrivò per mano di Oliver, che per ben due volte andò in gol. Da lì la famosa frase, diventata un goliardico sfottò ai danni dei tifosi nerazzurri, che recita “Si èto ...