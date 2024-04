L’attrice è caduta a terra durante una prova di forza Problemi di salute anche per Francesco Benigno che ha avuto un mancamento

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Fan in ansia per Marina Suma. La naufraga dell’Isola dei famosi, nel corso della terza puntata, èuna delle prove per l’immunità. La concorrente ha lanciato un urlo di dolore al punto che l’inviata Eleonoire Casalegno ha chiesto l’intervento dei medici. “Isola dei famosi 2024”: i concorrenti X Leggi...

Marisa Abela: «Diventare Amy Winehouse» - Voleva essere lei, non come lei. Così, per il film Back To Black, Marisa Abela si è trasformata nella iconica Winehouse senza nascondersi. E ha scoperto che la vulnerabilità è anche forza ...vanityfair

Isola dei Famosi, Pietro Fanelli sbotta contro la produzione in diretta: Vladimir interviene e lo stronca - Nella puntata di ieri sera dell'Isola dei Famosi, Pietro Fanelli ha sbottato contro la produzione del reality.tvdaily

Isola dei Famosi: come sta Marina Suma dopo l'infortunio nella prova immunità - Brutto infortunio per Marina Suma a "L'Isola dei famosi". La concorrente è caduta al suolo durante una prova immunità lanciando un grande urlo di dolore. La prima ad intervenire è stata Elenoire ...napolitoday