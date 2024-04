L’attore Francesco Benigno cacciato dall’Isola dei famosi dopo una lite Scoppia il caso | lui attacca Mediaset | «Mi stanno minacciando» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 17 aprile 2024) È scontro tra, eliminatodeicon un comunicato di appena tre righe diffuso oggi 17 aprile da Cologno Monzese. Nella notacomunica: «A seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento,è stato escluso da “L’isola dei”. Il teledvoto di questa settimana è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso Sms verrano rimborsati».però è partito all’attacco dal resort in cui è stato portato, lanciando accuse durissime contro la produzione, che in un ...