Latte | al via il monitoraggio | produrre 100 litri costa agli allevatori oltre 53 euro

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Firenze, 17 aprile 2024 – Sono stati resi noti i dati deldel costo di produzione delalla stalla in Toscana. Ilè stato fatto da Ismea: la produzione dibovino nella nostra regione vale 52,34 milioni di, circa il 9% del valore della produzione zootecnica e il 2% dell’intera economia agricola della regione. Una realtà, che esprime volumi di produzione di un certo rilievo, con le consegne diche l’anno scorso si sono attestate su un livello di poco inferiore alle 55mila tonnellate, in calo diil 5% rispetto al 2022. A incidere sulla dinamica negativa della produzione disono stati soprattutto i rincari delle materie prime e, in generale, dei costi totali di produzione che, secondo il ...