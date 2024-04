Latina Via del Mare | completati i lavori tra Borgo Grappa e Rio Martino

(Di mercoledì 17 aprile 2024)gli interventi di rifacimento di via del, trae Rio. Questa mattina il sindaco Matilde Celentano e il vicesindaco e assessore aipubblici Massimiliano Carnevale hanno effettuato un sopralluogo sulla via, che da domani sarà riaperta al traffico. “Il rifacimento della strada era molto atteso dalla cittadinanza L'articolo Temporeale Quotidiano.

Via del Mare, completati i lavori tra Borgo Grappa e Rio Martino - Completati gli interventi di rifacimento di via del Mare, tra Borgo Grappa e Rio Martino. Questa mattina il sindaco Matilde Celentano e il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carne ...latinaoggi.eu

Rischia di morire folgorato a 14 anni appoggiandosi ad un palo: passante eroe gli dà un calcio e lo salva - Un 14enne, che ha rischiato di morire folgorato a Sermoneta, se l’è cavata con un braccio rotto. È salvo, grazie all’intervento di un passante “eroe”, che gli ha dato un calcio e lo ha spinto via da ...fanpage

Hanno preso il via i lavori del tavolo tecnico per il rilancio economico della provincia di Latina - Si è tenuta presso i locali della Camera di Commercio a Latina la riunione inaugurale dei gruppi di lavoro del tavolo tecnico per lo sviluppo economico della provincia pontina ...latinaquotidiano