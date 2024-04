“Lasciare andare” di Max Deste | una delicata opera in versi

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 17 aprile 2024) “” di Maxè un romanzo inendecasillabi che colpisce profondamente grazie alla storia narrata e al modo in cui viene raccontata: l’autore utilizza il filtro poetico e dà un’ulteriore prova della qualità della sua scrittura evocativa e dissacrante – dopo l’interessante romanzo “Il desiderio di cadere” – per presentare una vicenda drammatica con protagonista un uomo segnato dalla sfortuna, e condannato quindi a sperimentare dolori e perdite per tutto il corso della sua esistenza. L’autore racconta la sua storia partendo dalla preadolescenza e spingendosi fino alla maturità; in questo ampio arco temporale diventiamo testimoni dei suoi pensieri, dei suoi affanni e delle sue trae: il tutto viene narrato utilizzando lo stile classico della poesia in tre stanze, in quartine, ...