(Di mercoledì 17 aprile 2024) Modena, 17 aprile 2024 –Andreavia social la‘Gratia Plena’a fine marzo ad opera di uno sconosciuto. L’esposizione criticata dall’area cattolica più tradizionalista e allestita al museo diocesano di Carpi si sarebbe dovuta concludere il prossimo due giugno. Spiegavia social: “La decisione – scrive– è dettata dal mio precario stato di salute, conseguente ale alle continue manifestazioni di dissenso culminate nei noti episodi di violenza fisica e verbale. Peraltro – prosegue– non mi è più possibile ...

accoltellato al collo da un ignoto L’artista Andrea Saltini , autore delle opere esposte nella chiesa di Sant’Ignazio di Carpi, in provincia di Modena. Saltini si trovava proprio all’interno della ... (thesocialpost)

artista aggredito in chiesa, la mostra chiude in anticipo - Andrea Saltini ha annunciato sui social la decisione: "Condizioni salute precarie". Da domani stop all'esposizione in Sant'Ignazio a Carpi (Mo) ...rainews

artista aggredito a Carpi, la mostra chiude in anticipo - Andrea Saltini, l'artista carpigiano aggredito e ferito a fine marzo da uno sconosciuto dopo le accuse di blasfemia mosse da movimenti ultra cattolici, annuncia via Facebook che domani chiuderà la mos ...ansa

L’artista Saltini annuncia la chiusura anticipata della mostra dopo l’aggressione subita - Carpi, stop all’esposizione che sarebbe dovuta proseguire fino al 2 giugno: “Precarie condizioni di salute dopo l’accaduto”. Il museo diocesano: “Grave il susseguirsi di attacchi d’odio” ...ilrestodelcarlino