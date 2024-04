L’appello a Mattarella di 500 psichiatri sulla sanità | ‘Basaglia parlerebbe di un nuovo manicomio’

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) A un anno dall’omicidio della psichiatra pisana Barbara Capovani per mano di un suo ex paziente, 503e professionisti della salute mentale sottoscrivono le riflessioni di un giovane psichiatra, Stefano Naim, “Basaglia si rivolta nella tomba”, e le trasformano in un appassionato appello a. Scrivono: “In queste settimane si è celebrato il centenario di Franco Basaglia, psichiatra e intellettuale, ispiratore di quella legge che, mezzo secolo fa, ha cambiato per sempre nel nostro Paese l’approccio alla malattia mentale, portandoci all’avanguardia del mondo. Ma cosa penserebbe Basaglia della situazione attuale dell’assistenzaca italiana? I servizi di salute mentale hanno un’importanza cruciale . L’Italia non può permettersi di assistere impotente alla loro regressione, processo in atto da anni e vicino a un ...