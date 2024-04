Lana Del Rey e Doja Cat live agli I-Days Milano 2024

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

Dopo essersi esibite al Coachella in California, Lana Del Rey e Doja Cat tornano in Italia quest'estate per un'unica data agli I-Days

Due grandi stelle della musica internazionale che abbiamo visto come headliner nei giorni scorsi sul palco del Coachella Valley Music and Arts Festival in California, saranno protagoniste di due imperdibili serate evento sul palco degli I-Days Coca Cola: si tratta di Lana Del Rey, la cantautrice di New York dallo stile unico che si esibirà sul palco dell'Ippodromo SNAI La Maura martedì 4 giugno, e di Doja Cat, cantante, rapper e produttrice americana vincitrice di un Grammy Award, che calcherà il palco dell'Ippodromo SNAI San Siro giovedì 27 giugno. Una line-up di artisti internazionali ...