L’Amen SBA Under 19 Gold imbattutta nel girone di prima fase

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 17 aprile 2024)SBA19della Scuola Basket Arezzo ha conquistato in modo indiscusso la vetta deldi, mantenendo la propria imbattibilità e dimostrando ancora una volta l’eccellenza del settore giovanile della società amaranto. Nell’ultimo confronto contro l’Olimpia Legnaia Firenze, squadra seconda in classifica, i giovani talenti amaranto hanno garantito la vittoria, chiudendo così lainiziale del torneo al primo posto senza subire alcuna sconfitta. Questo risultato è il frutto di un percorso netto e determinato, iniziato a ottobre contro la Mens Sana Siena, durante il quale la SBA ha dimostrato non solo abilità tecnica, ma anche resilienza e determinazione nel raggiungere traguardi così significativi. Con 44 punti in classifica, ...