L’altra inchiesta su Bibbiano | «Escort e buoni benzina per 650 mila euro di appalti»

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La procura di Reggio Emilia ha posto agli arresti domiciliari un imprenditore dello smaltimento dei rifiuti. Enrico Benedetti ha una società che si chiama Ecologia Soluzione Ambiente spa. E ha sede a. Con lui ci sono tre uomini dell’Agenzia industrie difesa. Il generale dell’esercito Carlo Botto, il colonnello torinese Luca Correri e il cosentino Luigi Brindisi. Tutti e tre hanno ricevuto l’interdizione temporanea. C’è anche un altro indagato, Stefano Corona, per il quale il procuratore Gaetano Paci non ha chiesto misure interdittive. Mentre a Benedetti viene contestato anche il favoreggiamento della prostituzione. Perché avrebbe messo a disposizione dei suoi datori di commesse quattro ragazze straniere. Ovvero Maria, Sandy, Marcela ed Eunice. 650diLa Verità racconta oggi che la ...

Chiara Ferragni rischia un' altra maxi-multa per false comunicazioni. Dopo quella per i pandori griffati di Balocco, Roberto Rustichelli, presidente dell'Antitrust , intervenuto oggi a Porta a Porta e ... (iltempo)

Giovani e cervelli in fuga: 4,5 miliardi all’anno per istruirli. E poi regaliamo i benefici all’estero - Dall’asilo al primo contratto di lavoro: le tappe cruciali del percorso formativo dei giovani italiani a confronto con Francia, Germania e Spagna. Dal 2011 sono emigrati 1,3 milioni. Leggi l'inchiesta ...corriere

Alessandro D’Andrea. Venerdì l’ultimo saluto - Il tecnico Alessandro D'Andrea, vittima della tragedia di Suviana, verrà salutato a Forcoli, il suo paese d'origine. Le indagini sono in corso per comprendere la dinamica dell'incidente.lanazione

La villa dei misteri. Abusi sessuali, l’inchiesta: blitz della Scientifica nella casa del prete - Lui vive in Svizzera e ha messo in vendita l’immobile di Sant’Angelo in Vado. Indaga la Procura. Fonti elvetiche: denuncia partita dal vescovo di Pesaro ...ilrestodelcarlino