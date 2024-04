LAGOONA – Disponibile il videoclip di MOSTRI | il nuovo singolo

(Di mercoledì 17 aprile 2024) E’su YouTube ildidei, ildella band uscito il 12 aprile per V4V Recordscon la produzione di Jacopo Gigliotti. Andiamo ad approfondire. Uscito ildi “” deisu Youtube ildi, ildeiuscito il 12 aprile per V4V Records. Nel video vengono riportati diversi dati (OMS, Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute) relativi ai disturbi mentali nelle giovani generazioni, che siano ansia, depressione o disturbi alimentari, con le loro conseguenze. Numeri importanti e preoccupanti che si spera ...

I LAGOONA non hanno paura dei "Mostri": guarda il video in anteprima - Mostri è il nuovo singolo dei LAGOONA, Disponibile dal 12 aprile per V4V Records. La band torna a raccontare una generazione, con il loro alt-rock venato di pop, grazie alla produzione di Jacopo ...