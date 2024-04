Lago di Como sold out | Manca lo spazio per accogliere tutti In estate sarà il caos

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il turismo mordi e fuggi del fine settimana è diventato insostenibile suldi. "Non so cosa sia successo dopo il Covid, ma ormai non ci sono più metri quadri sufficienti peri turisti della domenica", avverte Severino Beri, presidente di lungo corso di Federalberghi e direttore dell’Hotel Royal Victoria e di Villa Cipressi di Varenna. Non è un eufemismo: domenica scorsa non c’era veramente più posto peri visitatori che a migliaia hanno letteralmente invaso la Piccola perla del lario. Fin dal mattinoi parcheggi erano pieni, con le auto posteggiate per chilometri lungo la Sp 72. Code interminabili si sono formate pure all’imbarco dei traghetti. In stazione invece i viaggiatori in attesa di un treno per tornare a casa per la ressa sono stati ...