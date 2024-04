L' aeroporto di Venezia cresce ma i dipendenti continuano a calare I sindacati | «Perso dal 15 al 20 per cento della forza lavoro» Verso lo sciopero

Venezia - Si dimostra Insofferente ai controlli in aeroporto e scatta no gli accertamenti, arrestato ricercato per frode da 162 milioni di euro: non avrebbe pagato lo stipendio a 110... (ilgazzettino)

MESTRE - Chi va all? Aeroporto intercontinentale Marco Polo deve stare molto attento per evitare guai. Se trova coda nelle strade interne si sbrighi ad entrare in un parcheggio di Save a... (ilgazzettino)

Sarà anche la città più bella del mondo, eppure Venezia , già trasformata in luna park dai visitatori mordi e fuggi, nonché in una slot machine per commercianti, ristoratori e venditori di souvenir, ... (ilfattoquotidiano)

Valigie in aeroporto, perché non sempre arrivano sul rullo o tardano Il nodo consegna bagagli a Tessera - Venezia - aeroporto di Venezia. Un esempio per tutti di come peggiorano i servizi a fronte della diminuzione degli organici è quello della consegna bagagli. Il macchinario che li ...ilgazzettino

Dubai, l'aeroporto riapre dopo i disagi causati dalle inondazioni - Dopo un'interruzione temporanea delle operazioni a causa delle forti piogge e delle ampie inondazioni, il cielo sereno sovrasta l'aeroporto di Dubai mentre i passeggeri tornano a viaggiare. L'aeroport ...informazione

Alluvione nel deserto: fiumi sulle piste dell'aeroporto di Dubai - Alluvione e caos all'aeroporto internazionale di Dubai (Dxb), hub aereo più trafficato del mondo per passeggeri internazionali, che in un post su X consiglia di «non raggiungere lo scalo se non assolu ...informazione