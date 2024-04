Ladri esigenti con i “tester” per rubare solo oro e argento autentici. Ma i carabinieri li bloccano prima del colpo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Quarrata (Pistoia), 17 aprile 2024 – Tre persone sono state arrestate daidi Quarrata ( Pistoia) per tentato furto aggravato all'interno di un'abitazione. Particolarità di questo intervento è che nell'auto di proprietà di uno dei tre, i militari hanno trovato tutto il necessario per testare l'tà di oro e('autest', saggio per oro 18k; 'silberprufsaure’, saggio per) e una lente d'ingrandimento da orafo, oltre ad alcuni orologi. Il fatto è avvenuto in pieno giorno. Provvidenziale è stata la telefonata al 112 da parte di due residenti che hanno segnalato la presenza di tre uomini, poi risultati romeni, che si aggiravano vicino alle abitazioni in modo sospetto, a bordo di un'auto beige con targa della Romania. I militari, arrivando sul posto, hanno individuato l'auto parcheggiata e i ...