Lacrime e dolore per Mattia Giani | il messaggio da brividi della fidanzata Sofia | “Eravamo sul più bello | ti amerò per sempre”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Un bravo ragazzo a detta di tutti ed è profondo ilper la morte improvvisa di, stroncato da un arresto cardiaco mentre giocava a calcio a soli 26 anni. Il giovane è deceduto dopo alcune ore di lotta fra la vita e la morte all’ospedale fiorentino di Careggi, dove era stato trasferito dopo i primi soccorsi.giocava nel Castelfiorentino United, nel campionato di Eccellenza Toscana.Leggi anche:morto in campo, il padre: “Non c’era medico, né defibrillatore”Leggi anche: Shock nel mondo del calcio: è morto, il giovane che si è sentito male in campo Il postdiUnenorme per tutti i ...