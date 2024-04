Laboratorio Virologia Spallanzani riferimento europeo su nuovi patogeni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Milano, 17 apr. (Adnkronos Salute) - Ildidell'Istituto nazionale per le malattie infettive 'Lazzaro' Irccs di Roma è stato designato dall'Ue quale 'diper la sanità pubblica suivirali emergenti, zoonotici e veicolati da roditori', all'interno del consorzio di cui fanno parte anche la Public Health Agency in Svezia, il National Center for Public Health and Pharmacy in Ungheria e il Pasteur Institute in Francia. Il riconoscimento ricevuto dalla Commissione europea "è la certificazione del grande lavoro che ladell'Inmi continua a svolgere sugli agenti virali ad altacità - commenta il direttore del, Fabrizio Maggi ...