La Virtus Bologna si gioca il posto ai play-off contro il Baskonia

Leggi tutta la notizia su today

(Di mercoledì 17 aprile 2024) LaSegafredofa il colpo per 64-67 nella prima fase del-in di Eurolega a Istanbul sul parquet dell’Anadolu Efes e affronterà venerdì 19 aprile a Vitoria il(sconfitto nettamente per 113-85 a Belgradoil Maccabi Tel Aviv nell'altra prima sfida del-in) per...