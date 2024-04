La vergogna della maratona di Pechino | la scusa incredibile | “Non eravamo lì per gareggiare”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Mentre tutto il mondo dello sport si indigna per quanto accaduto nel finalemezzadi, con tre atleti africani che hanno fatto vincere il cinese He Jie, con immagini che sembrano inequivocabili, uno degli accusati ha disegnato uno scenario completamente diverso, in cui niente sarebbe come appare: "Non so perché abbiano messo il mio nome sul numero del mio pettorale". Una versione assurda che non regge.