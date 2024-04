La USL Toscana Nord Ovest assume | disponibili 450 posti per Oss

(Di mercoledì 17 aprile 2024) PISA - 16 aprile 2024. L'Azienda USLha pubblicato gli avvisi di pubblica selezione per l’ammissione ai 450per i corsi di Operatore Socio-Sanitario. In particolare, l’offerta nell’Azienda USLper l’anno formativo 2024/2025 prevede 180nel cosiddetto “Percorso 1000 ore”, mentre saranno 270 i(di cui 90 per l'Azienda ospedaliera universitaria pisana) iprevisti per il “Percorso abbreviato 400 ore” riservato a chi è in possesso di attestato di qualifica di AAB o equipollente. La domanda di partecipazione per il “Percorso 1000 ore” che prevede corsi nei poli didattici di Massa (30), Lucca (30), Pontedera ...

