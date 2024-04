La Tesla che va all’ospedale da sola

Leggi tutta la notizia su butac

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La notizia di cui parliamo oggi rientra tra quelle che vengono pubblicate più per generare traffico che per reale interesse nella notizia stessa. Sono tantissime le testate che nei giorni scorsi hanno riportato la storia dell’uomo statunitense che si sarebbe salvato dall’infarto grazie alla guida autonoma della sua, che lo avrebbe portato in ospedale senza che lui la guidasse. La notizia, che è apparsa su tutti i quotidiani italiani, ci racconta appunto di questo americano che alle 2 del mattino del primo aprile si sarebbe sentito male. E grazie al fatto cheaveva appena sbloccato la capacità per tutti i veicoli della sua linea di utilizzare il full self-driving, lui è salito sulla sua vettura in uno stato di disidratazione molto severa e con livelli di glucosio sballati a causa di un malfunzionamento della sua pompa per l’insulina e, ...