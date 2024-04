La terra trema a Napoli | la situazione oggi tra timori e speranze

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il 14 aprile 2024 lahato nei Campi Flegrei e sotto il Vesuvio rispettivamente con magnitudo 3.7 e 2.1. La prima scossa si è verificata alle 9,44 con epicentro localizzato alle porte di Pozzuoli ad una profondità di tre chilometri. La popolazione ha avvertito l’evento con chiarezza tanto da scendere in strada per la paura. Laha smesso dire a? (Informazione.it)Nel cuore di, tra il Vomero, Chiaia e Fuorigrotta, e nei dintorni della città partenopea lahato il 14 aprile 2024 spaventando la popolazione. Pozzuoli, Bacoli, Quarto, Marano die Monte Procida sono state coinvolte nel terremoto ma fortunatamente non sono stati segnalati danni a persone o cose. Alcuni ...