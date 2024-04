La targa e la maglia Il grazie dell’Ascom all’imprenditore Joey | | Rendi grande la città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 aprile 2024) "ASaputo che, con visione e spirito imptoriale, ha investito nello sviluppo del nostro territorio, promuovendo il nome di Bologna nel mondo". È la dedica impressa nellache l’Ascom ha consegnato ieri mattina al presidente rossoblù. L’impronta, invece, che Saputo ha lasciato al club e allaè qualcosa da consegnare alla storia. A prescindere da quale sarà il finale di una stagione incredibile e impensabile soltanto poco tempo fa. Per questo, per aver restituito a Bologna la possibilità di sognare, ieri nelle meravigliose sale affrescate della sede di Strada Maggiore, l’Ascom ha deciso di tributare un omaggio a. "Stiamo correndo verso un traguardo, la qualificazione in Europa, che manca da decenni al nostro amato Bologna – ha commentato il presidente Ascom, Enrico Postacchini ...