La strana storia di Tuchel | esonerato da febbraio | sogna la Champions League

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ladel calcio e le storie del calcio. La pluralità delle squadre, dei calciatori, delle partite che confluiscono nella fluidità del tempo scandito dai campionati, 90 minuti alla volta. Storie di vittorie, di sconfitte, di imprese impossibili e anche qualche stranezza tale da meritare di essere raccontata. Il Bayern Monaco sta vivendo una stagione da psicanalisi. La corazzata tedesca ha messo mano al portafogli spendendo 187 milioni sul mercato per tenere il passo delle grandi d’Europa: 96 milioni spesi per Kane, 50 per Kim, 30 per Boey e una squadra di tutto rispetto messa nelle mani di Thomascon la richiesta di vincere in Germania e provare a farlo anche in Europa. Ecco… in Germania è andata male. Il Bayern Monaco ha perso la Budesliga con una distanza siderale dal Bayer Leverkusen, 16 punti a 5 giornate dal termine. A ciò si aggiunge ...