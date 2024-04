La storia di Alessandro Pighi | il portiere che para senza un braccio | “La vita non finisce con l’incidente ma ci devi credere”

Leggi tutta la notizia su repubblica

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il 33enne ha perso l’arto dieci anni fa per un infortunio sul lavoro. Ha continuato a giocare a calcio ma come difensore. Però domenica è tornato tra i pali e ne è uscito a testa alta: “Ero preoccupato ma alla fine non ho preso neanche un gol”