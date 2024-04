La sostenibilità genera profitti per le aziende?

Leggi tutta la notizia su ilblogdellestelle

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Negli ultimi anni, anche sulla spinta delle politiche perseguite dall’Unione europea, l’esigenza di trasformare nel senso dellail funzionamento delle imprese, finanziarie e non finanziarie, è stata recepita attraverso il varo di nuove normative volte ad accelerare il cammino verso un sistema economico più giusto e più rispettoso dell’ambiente. Secondo i dati Istat più recenti, in Italia circa il 60% delle imprese ha avviato un percorso di integrazione dellanel proprio modello di business, ma con differenze rilevanti di carattere dimensionale e settoriale. Le grandi imprese sono mediamente le più attive in tutte le pratiche di(81,5%), mentre soltanto il 36,1% delle piccole imprese si è mosso in questa direzione. Come segnalato anche dalle associazioni imprenditoriali, il settore privato è ...