La Sonnambula di Bellini al Teatro dell’Opera di Roma | splendida esecuzione | regia senza senso

(Di mercoledì 17 aprile 2024) “Ne dicano ciò che vogliono i terrestri, tu, divino, non più tu, gli dèi (è plurale, il termine divino) t’hanno prescelto, gli dèi t’hanno suonato, in doppio: bastonato il tuo corpo e fatto musica, t’hanno sottratto agli infiniti ruoli del quotidiano identico, dentro e fuor di scena, t’hanno restituito.., sì! Sì! Sì, gli dèi!, alla favola, al mito ch’era tuo, nella notte dei tempi, t’hanno scuoiato d’ogni simulazione d’accatto, d’ogni finzione…”: così Carmelo Bene, da par suo, celebrava, in Quattro momenti su Tutto il Nulla, il genio di Vincenzo. AlCostanzi,di, è stata in scena, dal 9 al 17 aprile, La, melodramma in due atti su libretto di Feliceni, il cui debutto risale al 1831, al ...