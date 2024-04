La settimana del Salone del Mobile e della santa pazienza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 aprile 2024) “Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urtivita”, mi ricorda a volte Luca Carboni quando capita sull’autoradio la sua hit per eccellenza. Ma ci vuole anche tantasi raccomanda il sindaco Beppe Sala che, in questi giorni in cui ildelè protagonista, ha chiesto ai milanesi di usare l'auto solo se necessario e comunque a essere pronti ad accettare con calma olimpica qualche coda in più. D’altronde, secondo le stime dell'ufficio studi di Confcommercio, ilcrea un indotto pari a 260 milioni 800mila euro, cifra in crescita rispetto allo scorso anno. Ma c'è di più: promuovere la cultura del design significa favorire l'innovazione, grazie allo scambio di idee tra designer, aziende e professionisti del settore. Senza contare l’occasione che si offre ai talenti ...