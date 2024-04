La serie olimpica “Hall of Fame Italia” in onda da stasera su Eurosport 1

Leggi tutta la notizia su sportintv.eu

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Per celebrare i 100 giorni di conto alla rovescia ai Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024, mercoledì 17 aprile1 dedica una serata di programmazione a tema olimpico con i suoi contenuti originali e disponibili on-demand su discovery+: The Power of The Olympics (alle 18:15), The Olympians (alle 18:45), Chasing Glory (alle 19:45), Paris: … L'articolo proviene da Sport in TV.