La sede della Zona Distretto Aretina lascia via XXV Aprile e si trasferisce in via Curtatone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Arezzo, 172024 – A Monte San Savino da domani 18alcuni servizi del Presidio sanitario si spostano all’internostessa struttura: si tratta del punto prelievi, il cup e il servizio infermieristico cheno il piano zero per trasferirsi al piano -2, cioè al piano del parcheggio consentendo così un più facile accesso da parte degli utenti.Ad Arezzo invece la settimana prossima, il 23, 24 e 29, i trasferimenti riguarderanno lache da via XXVsi sposteranno in via54 mentre il servizio PUA (Punto unico di accesso) rimarrà temporaneamente al primo pianodel ...